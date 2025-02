L’opposizione dà il benvenuto a Ibattici: "Lavori sui veri problemi"

I consiglieri comunali di opposizione della lista Alleanza Civica di San Martino in Rio rivolgono i "migliori auguri di buon lavoro" al neo assessore Dario Ibattici, che sostituisce Valerio Bizzarri a lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata, dimessosi a inizio dicembre per motivi professionali. E ora si è avuta la nomina del successore. "I problemi sono gravi e qualunque cosa sarà fatto a favore dei cittadini – dicono da Alleanza Civica – non avrà il nostro ostacolo".

Ma non manca l’attacco politico: "La nomina del nuovo assessore decreta definitivamente che questa giunta e la sua maggioranza hanno esaurito ogni energia. Nessuno dei consiglieri comunali Pd, infatti, dopo tre anni di amministrazione, ha voluto fare un passo avanti e diventare assessore. La nomina di un cittadino di Correggio ci condanna inevitabilmente, come paese, a essere frazione correggese. E riaccende un tema: a quando la fusione? Ormai non ci stupisce più nulla. È solo un’altra puntata". E aggiungo: "Certamente sarà curioso vedere cosa succederà quando il nuovo assessore Ibattici si troverà a gestire i problemi urbanistici e paesaggistici che riguardano l’ex assessore dimessosi da amministratore, ma rimasto a far parte del consiglio comunale di San Martino in Rio".

Dario Ibattici, 64 anni, geometra, ha già avuto ruoli istituzionali, essendo stato assessore a Correggio dal 1992 al 2002.