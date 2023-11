L’opposizione insorge: "Poca trasparenza"

Le consigliere di "Brescello che vogliamo" chiedono "maggiore trasparenza" al sindaco Carlo Fiumicino a e alla sua amministrazione comunale. "Lo stile amministrativo introdotto da Fiumicino è quello del silenzio: in sei mesi è riuscito a non fornire riscontri alle interrogazioni a risposta scritta finora presentate e alle richieste di accesso agli atti, ad eccezione della prima che ha avuto riscontro ben oltre i termini di legge", dicono l’ex sindaco Elena Benassi con Alice Bacchi, Susanna Dall’Aglio e Fabrizia Gatti.

E aggiungono: "Tra le istanze senza risposta pure i chiarimenti urgenti per le frasi allarmanti pronunciate dal sindaco nel consiglio del 13 settembre, che sul cantiere del nuovo centro commerciale a Sorbolo Levante ha fatto riferimento a presunte minacce di un imprenditore nei nostri confronti. E poi l’affidamento della gestione di alcuni eventi pubblici a una associazione, attraverso delibere che sembrano non esistere".

Le consigliere di opposizione si sono rivolte al prefetto di Reggio, chiedendo un intervento "affinchè sindaco e maggioranza consiliare di Brescello garantiscano ai consiglieri comunale il diritto ad avere tutte le notizie necessarie per svolgere il proprio mandato, con trasparenza e legalità".

Si sollecita pure la nomina dei componenti della Commissione mista per la legalità, non ancora avvenuta. "Ci aspettiamo che il sindaco Fiumicino e l’amministrazione comunale "cambino passo" seriamente – concludono i consiglieri di opposizione – e mettano in atto atteggiamenti più consoni al proprio ruolo e ai propri doveri istituzionali, rispetto a quanto fatto finora".

Antonio Lecci