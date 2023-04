L’opposizione prudente "Speriamo sia tutto ok"

É sorpresa anche la capogruppo di minoranza ‘Casina Futura’, Anna Fornili (sotto, a sinistra).

L’istituzione della Commissione d’indagine antimafia nominata dal prefetto Iolanda Rolli – lo scopo è di verificare la presenza di tentativi di infiltrazione o legami con la criminalità organizzata all’interno dell’amministrazione comunale di Casina – lascia tutti un po’ increduli. Compresa l’opposizione, che chiederà spigazioni al sindaco Costi ma non ne approfitta per cavalcare l’onda della contestazione.

Com’è noto, tutto è partito dalla vicenda dall’imprenditore edile Tommaso Manfreda, consigliere e assessore al secondo mandato nel comune di Casina. L’amministratore, dopo che era stata respinta la richiesta d’iscrizione della sua azienda alla ‘white list’, aveva fatto ricorso al Tar di Parma e si era dimesso.

La notizia dell’istituzione di una Commissione non ha soltanto sorpreso il sindaco Stefano Costi e la sua maggioranza, ma anche Anna Fornili, capogruppo di minoranza e figlia del predecessore di Costi, Carlo Fornili.

La capogruppo vuole credere alle parole del sindaco circa la "trasparenza degli atti".

Non nasconde la propria preoccupazione sul futuro del Comune di Casina: "Non conosco nel dettaglio i motivi dell’intervento della Commissione d’indagine nominata dal Prefetto, però ho fiducia e credo nelle istituzioni. So solo che i commissari avranno tre mesi di lavoro, raddoppiabili, per vagliare attentamente tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni. Non so se faranno riferimento anche al primo mandato del sindaco Costi, in cui era già presente l’assessore Manfreda, atti che io non conosco, oppure se l’indagine è limitata all’ultimo periodo. La presenza di commissari prefettizi nei prossimi giorni non fa certo piacere".

La capogruppo Fornili aggiunge: "Da parte nostra non c’è nulla da dire, non siamo informati su nulla e quindi vogliamo credere alle affermazioni del sindaco. Anzi, stiamo valutando se presentare un’interpellanza o un’interrogazione per chiedere maggiori chiarimenti su quello che sta accadendo che, inevitabilmente, crea per tutti una situazione dii disagio. Speriamo solo che non succeda nulla nell’interesse dei cittadini, perché bloccare l’attività del Comune all’inizio della bella stagione sarebbe , sarebbe un grave danno per la nostra comunità".

Anche la consigliera dello stesso gruppo nonché segretaria del Pd di Casina, Barbara Incerti (a destra) condivide le preoccupazioni della capogruppo Fornili.

"Aspettiamo – afferma – che la Commissione faccia il suo lavoro. Per Casina è un momento delicato, speriamo non salti il Comune. Non ci resta che sperare nella regolarità degli atti, come ha dichiarato il sindaco".

