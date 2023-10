L’opposizione striglia la giunta: "Le ciclabili sono una trappola"

"Un ragazzo disabile su una bici con rotelle è caduto grazie alla non manutenzione della ciclopedonale: ha piegato un’asta delle ruote di sostegno, per fortuna solo qualche sbucciatura…". Ciò che segnala una cittadina è avvenuto lungo la pista che va verso la Sined. Sempre nei giorni scorsi una donna è inciampata lungo viale dei Platani sulla disconnessione provocata dalle radici di un albero. I consiglieri di Rinascita (opposizione) segnalano la presenza di diversi problemi alla sicurezza di pedoni e ciclisti, ad esempio il degrado dei camminamenti vicino alle elementari. Altre opere invece sono in sospeso, come il pedonale che la precedente amministrazione (retta da Rinascita) aveva previsto su via Amendola. "Nel settembre 2022 presentammo un’interpellanza per avere spiegazioni - scrivono - Avevamo già stanziato 60mila euro. Ci fu risposto che soldi erano stati accantonati, che avevano chiesto un finanziamento a fondo perduto al Ministero e che i lavori sarebbero stati realizzati nella primavera 2023 in concomitanza con l’intervento su via Marconi, a Caprara". Nell’ultimo consiglio, invece, è emerso che "i lavori non possono iniziare in quanto manca l’autorizzazione da parte di due proprietari di abitazioni. In 13 mesi non hanno avuto il tempo di raccogliere il consenso? E i contributi di Roma non erano certi... Bugie su bugie, come al solito, e ci dispiace per i cittadini".

f.c.