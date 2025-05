L’opposizione tuona: "Esclusi dal Cda del servizio idrico"

Si alza la tensione fra minoranza e maggioranza a Toano. Motivo dello scontro è la gestione dell’acqua pubblica, con l’opposizione che contesta la propria esclusione dal Consiglio di Amministrazione di Ast, l’azienda speciale che gestisce il servizio idrico comunale. Una scelta che, secondo i consiglieri di minoranza, rappresenta una grave violazione del diritto ad avere un proprio rappresentante nel CdA. "Ci è stato detto in Consiglio che questo diritto non ci spetta – spiegano – ma lo Statuto parla chiaro. Non è una nostra interpretazione, è una norma precisa". Prosegue la nota della minoranza: "Toano è l’unico Comune della provincia di Reggio a gestire l’acquedotto pubblico. Un modello unico che va tutelato, ma la nostra esclusione toglie ogni forma di controllo interno".

s.b.