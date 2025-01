L’OR allunga in vetta alla A2 Piccioni a Schio blinda la porta

Acuto dell’OR Reggio Emilia (27) nella 1ª di ritorno di A2. La formazione granata passa 4-2 a Schio contro l’Altovicentino (10) e allunga sulle rivali per la lotta al primo posto: il kappao dell’MGM a Isola d’Asti permette a Valtin Halitjaha e compagni di allungare a +5 sui lombardi, scavalcati al secondo posto dal Cornedo, che dista 4 punti dalla vetta. L’OR, priva di Edinho e Mazzariol, va sotto in avvio ma chiude sul 2-1 il primo tempo grazie a Ruggiero e Homsi; lo stesso Ruggiero e Fation Halitjaha firmano un poker nella ripresa, poi Piccioni (nella foto) chiude la saracinesca e blinda il risultato. Due le curiosità: il 2009 Iissa diventa il più giovane debuttante nella storia del club reggiano a 16 anni non ancora compiuti, mentre tra i 12 si è rivisto Caffarri, reduce da due gravi infortuni al ginocchio.

Le altre. In B prosegue il buon momento della Real Casalgrandese (18), che passa 6-2 sul campo del Versilia C5 (15) e aggancia il 5° posto, trascinata dalla doppietta di Rapacchietta. Si riscatta Bagnolo (15), che non fallisce nello scontro interno col fanalino Sangiovannese (3) travolgendo 7-1 i malcapitati toscani. Sugli scudi Arduini e Maretti, autori di un tris e di una doppietta. In C1 Guastalla (19) cade 5-1 nella rivincita della semifinale di Coppa Italia contro il Baraccaluga (29); il Futsal Shqiponja (18) perde invece 4-3 a Ravarino col Pro Patria San Felice (29).