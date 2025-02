L’OR fa visita alla Canottieri Belluno. Un solo obiettivo: vittoria e fuga

L’OR Reggio Emilia (36) vuole piazzare la fuga.

La formazione granata gioca alle 16 sul campo della Canottieri Belluno (14) e punta ad approfittare della sfida che mette di fronte Mgm 2000 e Futsal Cornedo, rispettivamente seconda e terza (a cinque e dieci lunghezze), per provare a consolidare la vetta nella classifica della Serie A2.

Mister Margini dovrà rinunciare a Mazzariol, squalificato.

• In Serie B turno interno per la Real Casalgrandese (18), che vuole uscire dalla zona playout: al PalaKeope, alle 15, arrivano i toscani dell’Arpi Nova (21).

Trasferta senese, invece, per un Bagnolo calcio a 5 (21) che cerca continuità.

I gialloneri sono di scena alle 16 sul campo del Futsal Torrita (18), cercando di accorciare il gap di tre lunghezze che li separa dalla zona playoff.

• In Serie C1 il Futsal Guastalla (22) vuole dare continuità al successo nel derby facendo bottino pieno nella trasferta delle 15 coi bolognesi del Fossolo (9), penultimi in classifica; impegno casalingo, alla stessa ora, per il Futsal Shqiponja (22), che riceve la visita del Ponte Rodoni (19).

• In Serie C2, infine, i Phoenix Cavriago (17) ospitano alle 15 il Team Nonantola (11), mentre gli Original Celtic Bhoys (20), dopo lo stop infrasettimanale al termine di un match combattuto con la capolista Montale, chiuso sul 3-2 per i modenesi, sono di scena alle 17 all’Arena Sport col Bondanello (15).