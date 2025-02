L’OR mette la quinta e regola pure Belluno

Quinta vittoria in altrettante gare del girone di ritorno per l’OR (39), che passa 3-1 a Belluno (14) e mantiene la vetta in Serie A2 (+5 sull’MGM 2000, vittoriosa a 6’ sul campo del Cornedo). Dopo un primo tempo in equilibrio gli uomini di Margini accelerano nella ripresa, trovando il vantaggio con Halitjaha, che poi serve a capitan Edinho la palla del raddoppio; nel finale i veneti la riaprono con Dall’Ó. Poi Valtin Halitjaha chiude i conti.

Le altre – In Serie B ritrova la vittoria la Real Casalgrandese (21), che piega 2-1 in rimonta l’Arpi Nova (21) e l’aggancia al terzultimo posto, trascinata da Raiola e Rapacchietta; colpo esterno del Bagnolo (24), che sale a -2 dai playoff grazie al 7-6 esterno sul campo del Futsal Torrita (18). In gol Conti (3), Vinci (2), Veroni e Maretti.

In C1 sorride il Futsal Shqiponja (25 punti al 5° posto) grazie al 4-3 interno al Ponte Rodoni (19), mentre Guastalla (22) cade 5-3 sul campo del Fossolo (12).