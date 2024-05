L’OR perde di misura a Imola. Sabato il ritorno, giochi apertissimi

BFC 1909

6

OR REGGIO EMILIA

5

BOLOGNA FUTSAL 1909: Paciaroni, Signorini, Guandeline, De Vecchis, Petrella, Jander, Redivo, Hassane, Ansaloni, Cavina, Radesco, Anselmo. All. Carobbi.

OR REGGIO EMILIA: Di Giorno, Edinho, Mereu, Halitjaha V., Arduini, Canale, Ruggiero, Santoriello, Guennounna, Halitjaha F., Aquilini, Mazzariol. All. Margini.

Arbitri: Concetti di Messina e Dessi di Oristano (Crono: Salmoiraghi di Bologna).

Reti: pt 6’14" Mazzariol (OR), 7’24" Jander (B), 8’00" Halitjaha F. (OR), 9’40" Radesco (B), 19’52" Jander (B); st 0’41" Halitjaha V. (OR), 2’07" Mazzariol (OR), 3’15" Jander (B), 5’54" Ansaloni (B), 6’25" Paciaroni (B), 14’45" Ruggiero (OR).

Note: primo tempo 3-2; ammoniti Ansaloni, Arduini, Mazzariol, mister Margini e Edinho.

L’OR Reggio Emilia cade ad Imola nell’andata della semifinale playoff di Serie A2, al termine di un incontro emozionante contro il Bologna Futsal 1909.

Il gol di scarto tiene i giochi per la qualificazione aperti e, sabato prossimo, il return match dell’Arena Sport sarà davvero da non perdere.

E’ Mazzariol (nella foto) ad aprire le marcature dopo 6’, intervenendo da due passi su punizione di Ruggiero, ma Jander impatta; ancora botta e risposta a cavallo della metà della prima frazione, con deviazione di Fation Halitjaha su tiro di Edinho per l’1-2 e nuovo pareggio di Radesco su assist di Cavina.

A 8’’ dall’intervallo ancora Jander, con un tiro ad incrociare sul secondo palo, firma il primo vantaggio interno di giornata, prontamente rimontato ad inizio ripresa dallo scavetto di Valtin Halitjaha e dal gol della doppietta personale di Mazzariol.

Nel momento migliore, però, l’OR si perde e i bolognesi ne approfittano per trovare 3 reti in 3’: dapprima è l’immarcabile Jander a pareggiare poi, dopo il 5-4 di Ansaloni, è il portiere felsineo Paciaroni ad insaccare nella porta lasciata sguarnita da Guennounna.

L’OR subisce il colpo ma non si arrende e accorcia le distanze con Ruggiero, lasciando aperte le porte per la qualificazione alla finale.