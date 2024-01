L’OR prende a pallonate il Real Fabrica: 8-0

Terzo posto in solitaria per l’OR Reggio Emilia (23) nel campionato di Serie A2, in un week end di sole vittorie per le rappresentanti della nostra famiglia. I granata cominciano il girone di ritorno con un netto successo interno sul Real Fabrica, formazione laziale piegata senza pietà dagli uomini di Margini col punteggio di 8-0: aprono le marcature Mazzariol e Valtin Halitjaha, triplica il portiere Guennounna a fine primo tempo prima della doppietta di Ruggiero nella ripresa, oltre ad un’altra rete ciascuno di Mazzariol e Guennounna, mentre l’ottavo centro è opera del baby Fabricio Vissoto.

In Serie B colpo esterno del Bagnolo (21), che passa 11-5 sull’ostico campo della Sangiovannese: la squadra di Barozzi trova gol a ripetizione grazie ai suoi avanti, andando a bersaglio con Muto (2), Maretti (2), Arbnor Halitjaha (2), Pittella (2), Avino, Neviani e Caccia. Sorride anche la Real Casalgrandese (18), che si vendica del Levante (11) dopo aver perso in Liguria all’andata: al PalaKeope i padroni di casa vincono 4-1 con doppiette di Vasquez e Checa.

In Serie C2 il Futsal Shqiponja (25) mantiene la seconda posizione, regolando 9-3 a Castelnovo Sotto il Molinella (6) con reti di Kabashi (2), Solimine (2), Geraci (2), Boulaj, Zojzi e Iotti; bene anche il Guastalla (24), terzo della classe, che passa 4-1 a San Cesario sul Panaro contro l’Emilia Futsal Academy (17) mandando a segno Esposito (2), Mingione e Verona.

d.r.