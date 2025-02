L’OR sfida il Vdl Fiano Plus. E resta in vetta con l’Under 19

Mercoledì di Coppa Italia di Serie A2 per l’OR Reggio Emilia, in campo alle 20 all’Arena Sport per la gara secca valida per gli ottavi di finale contro il VDL Fiano Plus. Un match che vale il pass per i quarti di finale, dove la vincente affronterà una tra MGM 2000 e Futsal Cornedo, di fronte per la prima volta in pochi giorni, visto che sabato andrà in scena tra loro il match di campionato. L’OR, che dovrebbe presentarsi in campo al completo, ha due risultati su tre a disposizione: il regolamento, infatti, prevede che in caso di parità dopo tempi regolamentari e supplementari, acceda al turno successivo la meglio classificata in regular season al termine del girone d’andata, quindi i granata.

Under 19 – L’OR (39) mantiene inoltre la vetta nel campionato nazionale Under 19: nel 3-0 alla San Marino Academy (13) sono Mereu, Santoriello e Panico, quest’ultimo al termine di una travolgente azione personale, i marcatori. In classifica la squadra di Parutto mantiene 1 lunghezza di vantaggio sul Bologna Futsal 1909 (38), che ha una gara in più e regola 9-0 il fanalino Bagnolo (3). Pari esterno, infine, per la Real Casalgrandese (10), che strappa il 3-3 a Cesena (29) contro la quarta della classe.

d. r.