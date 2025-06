L’OR vince il ’Progetto Giovani’. Nessuno ha la sua linea verde

Vincere schierando giovani? Si può. L’OR Reggio Emilia, oltre a primeggiare per la prima volta in Serie A2 nella sua storia conquistando il pass per l’A2 Elite, si è infatti aggiudicata il "Progetto Giovani" della Divisione Calcio a 5, che mira a valorizzare l’utilizzo di atleti dall’età media piuttosto verde nei campionati nazionali.

Un traguardo che non è nuovo alla società cittadina, visto che per la quarta volta negli ultimi 5 anni i granata rientrano tra le società meritevoli del premio, ma stavolta successo è davvero importante: l’OR, in base ai parametri richiesti dalla Divisione, ha ottenuto 135,2 punti, la migliore tra le formazioni dei 4 gironi di A2, con vantaggio abissale sul secondo posto, occupato dallo Sporting Hornets Roma (118,9) e dal terzo gradino del podio, ottenuto dal Sammichele (100,1).

Se a questo si aggiungono la medaglia d’argento conquistata dall’Under 19 nelle recenti finali scudetto, dopo aver vinto il girone nazionale e il campionato regionale, oltre alla Coppa Emilia conquistata sia dall’Under 17 che dalla già citata Under 19, il quadro dei successi del team presieduto da Giuseppe Sagaria è veramente completo.