Lora Cipriani, addio alla maestra di tutti

Un pezzo di storia reggiana se ne va con Lora Cipriani, 89 anni, a lungo insegnante nelle scuole reggiane. Aveva iniziato la carriera in Appennino, a Toano, poi in scuole a Bibbiano fino a tornare a Reggio: Pascoli, Montegrappa, Matilde di Canossa, a Mancasale… Era stata maestra per quasi 35 anni. Nel 1997 era rimasta vedova, alla scomparsa del marito, il dottor Carlo Piccinini, noto medico psichiatra. La maestra Lora era appassionata di cultura: leggeva tantissimo e si dilettava nella poesia, scrivendo filastrocche in rima baciata, spesso dedicate a personaggi noti. Il bisnonno era Gustavo Cipriani, parlamentare ai tempi del governo Giolitti, per due mandati sindaco di Quattro Castella. Il padre Franco, invece, era noto medico, campione di moto degli anni Venti. Era stata impegnata nel volontariato nelle case di riposo e all’Enpa. Aderiva pure ad adozioni a distanza di bambini brasiliani. Lascia i figli Enrico e Francesco, nipoti e altri parenti. I funerali si svolgono martedì 14 marzo dalla Casa funeraria Cavazzoni, in via Gorizia a Reggio, per la chiesa di Regin Pacis.