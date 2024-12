L’Orchestra Dedicata suona per aiutare i frati

C’è soprattutto la musica, ma non solo, tra gli eventi dal sapore natalizio in programma oggi nel Reggiano.

Stasera alle 20,45 alla chiesa dei frati cappuccini, in via Ferrari Bonini a Reggio, si esibisce l’Orchestra Dedicata, per un evento promosso per raccogliere fondi per le attività caritatevoli del convento.

L’Orchestra Dedicata è formata da Daniele Ruzza, violino solista, Stefano Sturloni alle musiche e Loredana Verci voce narrante. In programma composizioni di Vivaldi, dalle Quattro Stagioni e dai Quattro concerti per arco, violino e continuo. A seguire un brindisi augurale. Per informazioni: tel. 338-2533055.

Al Cavola Forum, a Toano, stasera alle 21 il concerto di Natale della Filarmonica Città del Tricolore diretta dal maestro Stefano Tincani. Ingresso a offerta libera, pro Protezione civile di Cavola e Valsecchia. È previsto un servizio di trasporto per le persone che non sono in grado di spostarsi autonomamente.

Per prenotazioni: 0522-805110 (interno 1).

Il concerto è preceduto dal video sulla trasferta della delegazione del Comune di Toano al Festival Internazionale dei giochi tradizionali che si è svolto nell’oasi di Assa in Marocco a novembre.

Al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, stasera è in programma il party "We love 2000", festa Anni 2000 (informazioni: tel. 334-4735355).

A Correggio oggi alle 16 il cortile di Babbo Natale in via Antonioli, dalle 11 i Babbi Natale musicali in corso Mazzini, alle 20,30 in teatro va in scena "Teatro" con Roberta Bosetti.

Ai Vizi del Pellicano di Fosdondo stasera musica con All Star Djs.

Antonio Lecci