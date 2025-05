L’orchestra della Scala domani al teatro Valli

Domani, alle 20.30, sul palcoscenico del Teatro Municipale Valli torna l’Orchestra Filarmonica della Scala, sotto la direzione di Michele Mariotti e con Federico Colli al pianoforte, per un programma che prevede il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54 di Robert Schumann e la Sinfonia n.7 in la maggiore op. 92 di Beethoven. Per l’orchestra scaligera si tratta di un ritorno a Reggio dopo la recente esibizione dello scorso febbraio, mentre Michele Mariotti manca dalla nostra città da 12 anni. Direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma dal 2022, insignito del Premio Abbiati come miglior direttore d’orchestra, Michele Mariotti è ospite dei principali teatri e festival italiani ed internazionali. Per la prima volta il pubblico di Reggio potrà invece conoscere da vicino Federico Colli, diventato famoso dopo aver vinto il Concorso Mozart di Salisburgo nel 2011 e la Medaglia d’oro alla The Leeds International Piano Competition nel 2012. E di cui sono rinomati gli approcci virtuosistici e al contempo meditativi ai brani eseguiti.

La Filarmonica della Scala viene fondata dai musicisti scaligeri con Claudio Abbado nel 1982. Carlo Maria Giulini guida le prime tournée internazionali e Riccardo Muti, direttore principale dal 1987 al 2005, ne promuove la crescita artistica. Da allora l’orchestra ha instaurato rapporti di collaborazione con i maggiori direttori tra i quali Leonard Bernstein, Giuseppe Sinopoli, Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Riccardo Chailly, Yuri Temirkanov, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Gustavo Dudamel. Profonda è la collaborazione con Myung-Whun Chung e Daniel Harding. Il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54 di Robert Schumann, rappresenta uno dei capolavori più amati del repertorio romantico. La Sinfonia n.7 in la maggiore, op. 92 di Beethoven, è una delle sue opere più energiche e coinvolgenti.

Biglietti: 60/50/45/35 euro. Per informazioni: www.iteatri.re.it Stella Bonfrisco