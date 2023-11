L’Ordine Commercialisti e l’intesa col liceo Iess

È stato siglato ieri, nella sede dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili reggiani di via Livatino, un accordo di collaborazione tra l’Ordine e l’Istituto Europeo di Studi Superiori (Iess) di Reggio che a partire dal prossimo anno scolastico amplierà la propria offerta formativa istituendo un nuovo indirizzo dedicato alle Scienze economiche, giuridiche e sociali. "Si cercherà di mettere in grado i giovani di acquisire competenze qualificanti che potranno spendere nel mondo del lavoro, e in qualità di futuri professionisti di riuscire ad aumentare la marginalità dei servizi offerti alla clientela" ha detto la vicepresidente dell’Ordine Paola Pizzetti. "Il percorso del nuovo Liceo Economico Iess – ha spiegato il preside Ugo Barilli – porterà l’attualità in classe consentendo di approfondire le relazioni tra sviluppo umano, economico e progresso scientifico".