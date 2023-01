L’ordine degli avvocati ha un nuovo consiglio

L’Ordine degli Avvocati di Reggio ha eletto i 15 consiglieri per il quadriennio 2023-2026. Il più votato è stato Enrico Della Capanna – favorito ora per la nomina a presidente (sarà sancita da parte degli stessi membri al primo consiglio); sarebbe un bis, dato che è l’uscente dopo aver ‘traghettato’ la scorsa consigliatura sciolta per contrasti con la presidente Celestina Tinelli. Alle urne (nella foto la commissione elettorale presieduta da Matteo Marchesini), Della Capanna ha ottenuto 329 voti, tre in più di Raffaella Pellini eletta con Marta Verona (257 voti), Giovanni Tarquini (232), Floriano Nizzi (211), Federico Bertani (209), Francesca Baldi (199), Andrea Davoli (147), Francesca Salami (132), Marcello Fornaciari (131), Marco Rossa (129), Elisa Badodi (123), Alberto Prati (120), Rebecca Pervilli (97) e Daiana Lombardi (94). Eletti nel comitato pari opportunità Franca Porta (286 voti), Maura Simonazzi (211) e Maria Luigia Marceddu (99). Il Consiglio nominerà poi altri due membri.

Daniele Petrone