L’ordine degli infermieri: "Scoraggiati a denunciare. Si temono pure ritorsioni"

"Un’ombra inquietante aleggia sui reparti degli ospedali italiani: la crescente ondata di aggressioni contro gli infermieri". Inizia così la nota dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Reggio Emilia, diffusa in occasione della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, celebrata ieri, 12 marzo.

L’obiettivo del messaggio è denunciare i numerosi episodi di violenza, sia fisica che verbale, che purtroppo risultano in significativo aumento. In questa occasione, l’intero sistema di assistenza sanitaria decide di rompere il silenzio su una realtà drammatica e troppo spesso ignorata.

Secondo gli ultimi dati Inail, nel 2022 sono stati segnalati oltre 2.200 casi di violenza contro gli operatori sanitari, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente.

Gli infermieri sono le principali vittime: subiscono più del 60% degli episodi, con addirittura un professionista su due che dichiara di essere stato oggetto di insulti, minacce e perfino aggressioni fisiche. Episodi che, ormai, sono all’ordine del giorno. Le aree più critiche, come i pronto soccorso, i reparti psichiatrici e le Rsa, vedono aggressioni provenire non solo da pazienti in stato di agitazione, ma anche da familiari esasperati e fuori controllo.

"A scoraggiare ulteriormente le denunce contribuiscono il timore di ritorsioni e la sensazione di impotenza, alimentando un circolo vizioso di violenza. Chi indossa il camice si sente abbandonato, lasciato solo a gestire situazioni critiche e pericolose", afferma Stefano Colognese, presidente Opi di Reggio.

In risposta a questi abusi, il documento elenca diverse soluzioni definite "concrete, urgenti e indispensabili".

Tra queste si annoverano corsi di comunicazione per il personale sanitario, finalizzati a riconoscere i segnali di aggressività, e il potenziamento dei servizi di vigilanza con l’installazione di sistemi di allarme, telecamere di sorveglianza e pulsanti di emergenza. A queste misure si aggiungono la richiesta di interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine e l’adozione di una politica di tolleranza zero, con pene severe per chi aggredisce il personale sanitario.

Non ultimi, la creazione di sportelli di supporto psicologico per le vittime e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso campagne di comunicazione mirate, rivolte ai cittadini e anche alle scuole, per ricordare il ruolo fondamentale svolto dagli infermieri.

Misure di questo tipo potrebbero in parte limitare i danni, ma l’obiettivo principale resta quello di riportare l’attenzione sull’importanza della categoria sanitaria.

"Gli infermieri chiedono soltanto di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza – prosegue Colognese – senza temere costantemente per la propria incolumità. Per tutelare la salute di tutti, è essenziale che istituzioni e cittadini prendano posizione contro ogni forma di aggressione. Ogni atto di violenza verso un infermiere rappresenta un attacco diretto al diritto alla salute dell’intera collettività".

Diventa quindi "cruciale trasformare il 12 marzo da semplice ricorrenza a punto di svolta per affrontare una situazione che sta degenerando sotto i nostri occhi. Non intervenire con decisione equivale a perpetuare un’emergenza che, se trascurata, rischia di compromettere ulteriormente la qualità e la sicurezza del sistema sanitario – conclude –. Proteggere chi ci cura significa garantire il diritto di ognuno a ricevere un’assistenza sicura e dignitosa. Perché chi si adopera a salvarci la vita merita di essere, a sua volta, protetto".