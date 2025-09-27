L’Ordine dei medici in campo: "Gaza, quadro desolante. È una catastrofe sanitaria"

Anche l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Reggio prende posizione sull’attuale tragica situazione di Gaza, in particolare sulla sua "catastrofe sanitaria. I vertici reggiani dell’organismo in una nota scrivono che le ultime notizie in arrivo dalla Striscia, attraverso le associazioni mediche locali e internazionali e i media "mostrano un quadro desolante e sconcertante della situazione sanitaria con continui attacchi agli ospedali, come pochi giorni fa la distruzione del principale centro sanitario di Gaza City gestito dall’organizzazione benefica Palestinian Medical Relief Society, o l’assedio di un altro presidio sanitario nella zona di Tal al-Hawa e l’offensiva contro l’ospedale da campo giordano, attivo dall’inizio della guerra ed ora costretto ad evacuare. L’ospedale pediatrico Al-Rantisi e l’ospedale oculistico specializzato sono stati costretti a chiudere a causa delle operazioni militari israeliane nelle vicinanze". Alle segnalazioni degli attacchi l’Odmeo reggiano affianca i dati diffusi dal Ministero della Salute di Gaza, che parlano di "38 ospedali colpiti dall’ottobre 2023 e 1.723 operatori sanitari uccisi. Una vera catastrofe sanitaria, come abbiamo già avuto modo di denunciare con un precedente comunicato a giugno. Come rappresentanza professionale non possiamo che insistere nel condannare duramente gli attacchi militari contro le strutture sanitarie e il personale sanitario che vi presta eroicamente servizio e ne chiediamo urgentemente la protezione. Così come va difeso il diritto dei civili ammalati o feriti ad essere assistiti ed evacuati indipendentemente dalla loro nazionalità, religione o appartenenza politica, in linea con il diritto internazionale ed umanitario".