Lorenzo e Gianna: 60 anni di nozze a Guastalla

Festa per i 60 anni di nozze di Lorenzo Rovesti e Gianna Zeni, storici commercianti, a lungo titolari della Rovesti Salotti di Guastalla, un’azienda molto conosciuta non solo a livello locale. Lorenzo e Gianna si sono conosciuti a Guastalla, ballando alla discoteca La Spirale, che all’epoca attirava giovani da una vasta zona. Si sono sposati a Carpi (dove abitava la moglie) nell’ottobre 1963. Hanno poi vissuto a Guastalla, gestendo l’azienda ora guidata dai figli Giacomo e Lorenza. A far festa anche i nipoti Elisabetta, Matteo e Sara. Per Lorenzo e Gianna un traguardo importante e prestigioso. "Siamo testimoni della vostra felicità, del vostro coraggio e del nostro impegno. Siete un esempio per tutti e vi auguriamo tanti anni da trascorrere ancora insieme", il messaggio arrivato dai nipoti in occasione della festa.