L’organista Enrico Viccardi protagonista di ’Soli deo gloria’

Oggi alle 18 tornano gli appuntamenti della rassegna Soli Deo Gloria, con tappa alla chiesa dei Santi Sigismondo e Genesio a Sabbione, a Reggio Emilia.

Protagonista del concerto è l’organista è Enrico Viccardi, che esegue brani di Bernardo Storace, Sperindio Bertoldo, Claudio Merulo, Girolamo Frescobaldi, Alessandro Scarlatti e di altri autori.

Enrico Viccardi si è diplomato con il massimo dei voti in organo e composizione organistica al Conservatorio di Piacenza. Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento.

L’attività concertistica lo ha portato a suonare per rassegne ed associazioni prestigiose in Italia ed all’estero. Ha collaborato anche con dei prestigiosi complessi come il Coro della Radio della Svizzera Italiana, l’ensemble Vanitas, i Sonatori della Gioiosa Marca.

Ha registrato per Bottega Discantica, Divox Antiqua e Dynamics. Per la casa Fugatto ha realizzato un Dvd dedicato a musiche per organo di J.S. Bach.