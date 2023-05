L’originalità della Gran Bretagna negli scatti di Luigi Del Rio

Nell’ambito di Fotografia Europea da segnalare la mostra ’Europe matters, is Brexit wrong?’ di Luigi Del Rio, allestita fino all’11 giugno al bar Gioiello di via Naborre Campanini a Reggio.

Il 23 giugno 2016 il 52% degli elettori della Gran Bretagna ha votato per l’uscita (Exit) dall’Unione Europea, dando vita alla Brexit. Proprio la Brexit rappresenta l’ultima, controversa, discutibile decisione di una popolazione che ha fatto del "contrarian" un tratto identitario e di appartenenza. In questo contesto architettura, design, arte, cultura, tradizione, sport, musica, gastronomia si fondono senza ordine apparente, quasi a voler rimarcare la propria originalità. In una Unione Europea che si sta dimostrando coesa e compatta in merito a scelte che riguardano il suo futuro, si nota il percorso parallelo della Gran Bretagna, ancora una volta non allineata al continente di appartenenza.

Orari: 8-19 (tranne il giovedì fino alle 17). Chiuso la domenica.