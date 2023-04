Loris si è spento dopo due giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Loris Catelli, il pedone di 77 anni investito da un’auto martedì pomeriggio a Vezzano in via Roma Nord sulla statale 63. Catelli è morto all’ospedale Maggiore di Parma dove era stato urgentemente portato in elisoccorso in condizioni gravissime. Era stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Il 77enne, originario di Pecorile, viveva a Vezzano in via Brodolini. Ex bancario, era molto conosciuto. Aveva lavorato come vice direttore del Banco di Roma nella sede di Reggio. Catelli, dopo il pensionamento, operava come titolare di una società per consulenze di finanziamenti agevolati alle aziende.

Loris era un grande sportivo nonché giocatore di calcio nel Pecorile. Nel passato aveva ricoperto l’incarico di presidente dell’Unione Sportiva Vezzano. Era inoltre uno storico volontario-donatore dell’Avis di Vezzano.

Lascia la moglie Simba, le figlie Cristina e Barbara, il nipote Riccardo, il genero Pierpaolo Zucchetti, la sorella Angela e gli altri parenti.

L’incidente era avvenuto, verso le 16.30, nel centro del paese di fronte al negozio di fiori. La dinamica è ancora da stabilire con esattezza da parte degli agenti della polizia stradale di Castelnovo Monti intervenuti sul posto per i rilievi. Il 77enne, per cause in corso d’accertamento, è stato travolto da una Fiat Punto grigia. Secondo una prima ricostruzione l’auto procedeva, a bassa velocità, verso la montagna ed era guidata da una ragazza residente a Vezzano. L’uomo, a causa dell’impatto con l’auto, era rimasto gravemente ferito. Sul posto la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Quattro Castella. A Vezzano era atterrato, nel campo sportivo, l’elisoccorso. Catelli, dopo le prime cure ricevute sul luogo del sinistro, è stato stabilizzato e poi trasferito, in codice rosso, con l’elicottero al nosocomio Maggiore di Parma in cui è stato subito sottoposto alle cure del caso, ma non c’è stato nulla da fare. Ieri è stato constatato il decesso. È stato autorizzato l’espianto degli organi del 77enne. A Vezzano martedì erano inoltre giunti gli agenti della polizia locale dell’Unione Colline Matildiche per coordinare il traffico, deviato su strade secondarie. Da tempo i cittadini di Vezzano e della frazione di La Vecchia chiedono con preoccupazione urgenti provvedimenti sulla pericolosità della statale, attraversata ogni giorno da moltissimi mezzi.

Matteo Barca