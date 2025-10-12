Lorusso: "I documentari di Rt sono legali in Italia"

"In Italia e in tutta l’UE è vietata la radiodiffusione dei programmi di RT, non la proiezione in locali pubblici o privati dei documentari prodotti da RT". La precisazione viene da Vincenzo Lorusso (foto), curatore dell’edizione italiana del doculab di propaganda anti-statunitense e filo-russa "Biolab, la guerra biologica", la cui proiezione era stata annunciata in programma per domani (lunedì 13) al Cinema Eden di Puianello. I dirigenti della coop Eden, dopo aver saputo il tipo di pellicola che sarebbe stata presentata, hanno deciso di non concedere in affitto la sala prima di aver ricevuto pareri legali sull’iniziativa, promossa dalla filo-putinana Associazione culturale Russia Emilia-Romagna insieme ai Comitati emiliani antifascisti. Infatti il network Rt, come l’emittente Sputnik, dal 1° marzo 2022 sono infatti oggetto di una direttiva europea collegate alle sanzioni imposte dall’Unione alla Russia a causa della guerra in Ucraina. Biolab (sostiene la teoria complottista secondo cui gli Usa starebbero sviluppando armi biologiche non convenzionali in Ucraina) dunque non è vietato, ma siamo sul filo del rasoio.

Dopo lo stallo sull’Eden, Associazione culturale Russia Emilia-Romagna aveva diramato sui social un duro comunicato in cui accusava di censura rispetto alla narrazione russa dei conflitti geopolitici. Successivamente, il 9 ottobre e sempre sui social, era stato annunciato l’evento si sarebbe svolta regolarmente ma presso il circolo Arci Fenulli di Reggio. Ma ieri un nuovo comunicato ha spiegato che "la proiezione a Reggio è rinviata a data da destinarsi. "La piovra atlantista coadiuvata dai servi banderisti di importazione sta tentando invano di bloccare la proiezione dei documentari di Russia Today. L’Associazione non cede e non arretra. L’iniziativa è stata rinviata a data da destinarsi", scrivono in un comunicato. Lorusso in una nota specifica che in Italia si sono già svolte 140 proiezioni di documentari prodotti da RT: "In tutte le 140 proiezioni erano presenti agenti delle forze dell’ordine, a dimostrazione del fatto che non si stava svolgendo nulla di illegale. Tutti i casi di censura sono avvenuti invece a seguito di minacce e/o pressioni da parte di associazioni varie ed esponenti di alcuni partiti, come +Europa, Italia Viva e Azione, nei confronti dei gestori delle sale".

Andrea Lucidi (caporedattore della redazione italiana di International Reporters) il 26 Febbraio 2025 spiega: Vincenzo Lorusso Non è iscritto all’Albo dell’Ordine dei giornalisti in Italia ma possiede una regolare tessera stampa rilasciata da International Reporters, agenzia di stampa russa registrata".

Daniele dall’Aglio, portavoce comitati antifascisti emiliani (non chiamateci putiniani) aggiunge:"Quello che è successo riguardo la proiezione di Biolab è un atto di censura politica preventiva, che per intimidire i gestori dei circoli adduce motivazioni giuridiche false. Non siamo propagandisti di nessuno, il tema trattato nel film Biolab è di interesse pubblico al di là di come la si pensa. Siamo sempre pronti a discutere, anche animatamente, ma sulla base di argomentazioni. Le istituzioni politiche e culturali italiane sono purtroppo al servizio dei manovratori del governo di Kiev e questo compromette la nostra libertà di informazione ed espressione".

Francesca Chilloni