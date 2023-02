L’Ospizio ritorna alle origini Nel 2025 la Casa della Comunità

"Lo dice anche il nome: Ospizio ha alla base una vocazione legata ai servizi e alla persona. Quando la trasformazione della città li ha portati altrove per il quartiere è stato un duro colpo, ma con la casa della comunità si tornerà alle origini: dopo 20 anni torneranno degli importanti presidi pubblici a Reggio est".

Il sindaco Luca Vecchi assegna grande valore al progetto della prima ’casa della comunità’ di Reggio: sorgerà ad Ospizio, dall’altra parte della via Emilia rispetto al San Lazzaro, in un lotto occupato un tempo dalla casa di riposo comunale. La struttura, una delle prime sperimentazioni di questo tipo in Italia, unirà servizi sanitari, sociali e culturali: ambulatori per 1400 metri quadrati, associazioni e servizi sociali per 510 e la biblioteca, trasferita dall’attuale sede più vicina al centro, per 826. In tutto quindi 2.800 mq di funzioni pubbliche, ai quali su più piani se ne aggiungeranno 3.500 di attività commerciali: la costruzione non sarà finanziata dal Pnrr ma da Conad che, in un investimento complessivo stimato da Vecchi "attorno ai quattro-cinque milioni di euro", nell’edificio inserirà anche un supermercato di quartiere e altri esercizi commerciali ancora da definire. Il Comune, che in cambio ha ceduto gratuitamente 1500mq della superficie su cui sarà edificata la struttura, detterà comunque i tempi. L’avvio dei lavori è stimato a cavallo tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024 mentre, essendo un cantiere da circa 18 mesi, il completamento è prevedibile entro il 2025. Nel precedente piano urbanistico l’area avrebbe dovuto ospitare 90 alloggi, invece si aprirà alla comunità tanto da progettare insieme a lei: "Il prossimo 23 febbraio alle ore 15 al padiglione Villa Rossi di via Amendola 2 ci sarà il primo incontro di co-progettazione" annuncia Elisabetta Negri, direttrice del distretto socio-sanitario Ausl: "Vogliamo dialogare con cittadini, terzo settore, associazioni e volontariato per delineare i contenuti sociali e di cura comunitaria da inserire nella nuova casa".

Daniele Marchi, assessore comunale al welfare, sottolinea la collaborazione con Anci e spera che la casa diventi un punto di riferimento per le esigenze dei reggiani: "La casa della comunità e le sue funzioni devono essere chiare nella nostra testa e in quella dei cittadini prima ancora della costruzione, per fare in modo che l’idea si concretizzi efficacemente".

Cristina Marchesi, direttrice generale dell’Ausl, spiega: "La casa della comunità sarà l’evoluzione delle case della salute. A Reggio ne abbiamo tre che saranno riqualificate in via Brigata Reggio (questa addirittura raddoppierà), via Gramsci e viale Umberto I, mentre il Pnrr finanzierà la quinta in viale Risorgimento. È un’emozione presentare questo progetto, ne parliamo da anni perché salute non è solo servizi sanitari ma anche tanto altro, assistenzia sociale e biblioteca. Avevamo chiuso il polo fondamentale di via San Michele promettendo che fosse una soluzione temporanea, oggi riportiamo il servizio in città liberando anche spazio, ad Albinea, per l’ospedale di comunità".

Tommaso Vezzani