L’osservazione del cielo notturno potrebbe diventare la nuova sfida per il turismo

Potrebbe trovare spazio sul crinale tra Emilia e Toscana la prima “zona protetta’’ da fonti luminose, un punto strategico in cui poter osservare il cielo stellato. Corniglio, così come Succiso, Ospitaletto o i Prati di Logarghena sono alcuni dei luoghi papabili.

Di questa possibilità si è discusso nei giorni scorsi nella giornata Cets (Carta europea del turismo sostenibile) che a Berceto ha certificato trenta nuovi operatori provenienti dalle province di Massa Carrara, Lucca, La Spezia, Parma e Reggio.

"Vent’anni fa qui non c’erano le guide nel nostro Parco – ha spiegato il presidente Fausto Giovanelli –. Con un lungo percorso si è sviluppata la voglia di raccontare la bellezza del territorio e il cielo notturno ne è una parte che, peraltro, può incontrare nuovi turismi".

Secondo Booking, infatti, per il 2025 i trend che cambieranno il settore dei viaggi mettono al primo posto il “notturismo” (o “noctourism”), ovvero il turismo di chi cerca zone dove il cielo notturno è particolarmente buio per poter scoprire la bellezza della volta celeste notturna.

"Ad oggi sono 200 i luoghi nel mondo certificati dalla Dark-Sky Association, un’organizzazione internazionale senza fini di lucro che ha per fine la protezione e la conservazione dell’ambiente notturno e del cielo stellato promuovendo un’illuminazione eco-compatibile di qualità, ma nessun parco in Italia", ha spiegato Giacomo Benelli, consulente ambientale rivolgendosi alle guide Cets.

Il Parco nazionale potrebbe avere le carte in regola ma, per giungere a simile certificazione, occorre un processo in diversi step. Intanto, sono già due (Passo di Pradarena e Centro Laudato Sì a Bismantova) i luoghi dove, con il progetto “Cielo e Stelle d’Appennino” svolto con gli studenti dell’Istituto “Cattaneo - Dall’Aglio” di Castelnovo Monti, si è iniziato il rilevamento delle condizioni del cielo notturno.

