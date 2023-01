"Lotta agli odori, dalle aziende nessun impegno per azioni risolutive"

Fratelli d’Italia ‘boccia’ l’accordo volontario per il contenimento, monitoraggio e riduzione dei fenomeni odorigeni nel polo produttivo di Roteglia stipulato tra Comune di Castellarano e sette gruppi ceramici. FdI "si dichiara profondamente insoddisfatta riguardo ai contenuti dell’accordo".

Il ‘patto’ è stato criticato dal consigliere di minoranza e presidente del locale circolo di Fdi Fabio Ruini: "Abbiamo appreso soltanto dai giornali del 22 dicembre la firma di un accordo, tra il Comune di Castellarano e sette aziende ceramiche operanti nel polo produttivo di Roteglia, relativo alla problematica dei cattivi odori che da anni affligge gli abitanti di Roteglia. Abbiamo volutamente deciso di prenderci qualche giorno per recuperare il testo che non era stato fatto passare per il consiglio e analizzarlo con cura. Alla luce della nostra analisi non possiamo che esprimere grossa delusione per quanto l’amministrazione ha partorito".

Ruini sottolinea che leggendo il testo "emerge come di fatto le aziende coinvolte non si siano impegnate a mettere in atto alcuna misura che possa essere risolutiva nei confronti della problematica. Un modo per dilazionare di ulteriori due anni un qualunque intervento concreto". Fdi ha presentato in Comune un’interpellanza per chiedere chiarimenti.

