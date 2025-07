Lotta ai furbetti del pattume: "Quasi 50 multe in un anno"

L’intensificazione della lotta contro degrado e abbandono irregolare dei rifiuti ha fatto aumentare notevolmente le sanzioni a carico di cittadini trasgressori sul territorio di Luzzara. Immondizia lasciata fuori dei cassonetti, rifiuti ingombranti e rifiuti speciali non portati nelle isole ecologiche e altre simili situazioni sono state sanzionate in più occasioni. La rilevazione delle infrazioni con fototrappole, sempre più efficaci, ha consentito alla polizia locale di rintracciare i trasgressori, con un numero sempre maggiore di comportamenti incivili che non sono passati inosservati.

Dal municipio luzzarese evidenziano come nel 2023 siano stati dodici i verbali contesati, per una somma complessiva in sanzioni di quasi duemila euro. Nel 2024 le multe sono state quasi cinquanta, per una somma di quasi ottomila euro.

"Un aumento importante – dice il sindaco Elisabetta Sottili – che dimostra l’impegno reale e crescente dell’amministrazione comunale per contrastare chi danneggia l’ambiente e il bene comune. Non stiamo a guardare. Agiamo. Ma serve anche la collaborazione di tutti. E qui il messaggio è rivolto soprattutto ai giovani: troppo spesso troviamo bottigliette, lattine, incarti e sacchetti a terra, anche vicino ai cestini. Un gesto che sporca, degrada e offende chi invece si prende cura del paese. E allora: usiamo i cestini. Ce ne sono, sono visibili, sono a disposizione. E un grazie sincero va a tutti i cittadini che, con spirito civico, raccolgono e conferiscono correttamente anche ciò che non è loro. Questo è un esempio per tutti".

Antonio Lecci