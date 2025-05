Lotta ai furbetti del rusco. Arriva l’installazione di nuove telecamere

Abbandono illecito di rifiuti ed errato conferimento nei cassonetti, la giunta stanzia 20mila euro per l’installazione sul territorio di telecamere nelle zone a rischio. Dotate di un riconoscimento basato sull’intelligenza artificiale, sono state adottate anche da altri Comuni della Val d’Enza e altri 300 comuni italiani con ottimi risultati: in maniera autonoma individuano il reato e inviano in automatico il video alla Polizia Locale, facendo così scattare immediatamente le sanzioni previste. Saranno collocate da giugno in tre diversi punti del paese – debitamente segnalate -, e le si sposterà ciclicamente nelle varie piazzole dove sono posizionate le batterie di cassonetti. I trasgressori saranno multati per importi tra i 200 e i 400 euro.

"Con questo nuovo sistema – afferma il sindaco Alessandro Spanò - mettiamo in campo un’innovazione nel controllo di un fenomeno che crea degrado nelle nostre strade, peggiorando la qualità dell’ambiente in cui viviamo".

f. c.