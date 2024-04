Lotta ai tumori, giornata di prevenzione per l’esame al seno

Domani alla casa della comunità di via De Gasperi a Rubiera, dalle 9 alle 12, si terrà un’importante iniziativa della campagna di prevenzione con una giornata dedicata alle visite al seno con l’anamnesi motivazionale per il cambiamento degli stili di vita a rischio e l’insegnamento all’auto-esame al seno per favorire la diffusione della pratica a tutte le donne a cura del dottor Ermanno Rondini, presidente Lilt Reggio. L’iniziativa è rivolta soprattutto alle donne tra i 20 e 45 anni. Dalla collaborazione tra la Lega italiana per la lotta ai Tumori (Lilt) di Reggio e il Comune di Rubiera è nato il progetto pilota ‘Imparare a prendersi cura di sé’ con momenti di prevenzione e sensibilizzazione rivolti a cittadini e dipendenti del Comune. Un percorso avviato già da qualche anno per diffondere pratiche di prevenzione e buoni stili di vita, che prevede incontri tenuti dalla dottoressa Valentina Marchesi. La seconda parte include, anche per i dipendenti, visite di prevenzione oncologiche gratuite. Per prenotare, 0522-622201.

m. b.