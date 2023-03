Lotta al bullismo, nuove telecamere attorno alla scuola di via Cavour

Lunedì a Casalgrande inizierà il cantiere per l’installazione di nove telecamere nella zona della scuola primaria in via Cavour. Il Comune di Casalgrande e la Prefettura di Reggio lo scorso settembre avevano siglato un protocollo d’intesa. L’obiettivo, attraverso il sistema di videosorveglianza delle aree limitrofe alla scuola elementare, è di prevenire episodi di bullismo, furti, vandalismi, scambio di sostanze stupefacenti e altri problemi. "L’intervento – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi – è finanziato da un progetto del Ministero dell’Interno per garantire una maggiore sicurezza nella zona della scuola. Un luogo dove stazionano persone e le telecamere sono dunque utili come deterrente per evitare reati. Sono contento perché i fondi riconosciuti sono necessari per avviare un’importante operazione per un costo complessivo di quasi 15mila euro".

Le aree da ‘controllare’ sono il parcheggio auto accessibile da via Gramsci e il pedonale che collega via Gramsci a via Cavour e porta all’ingresso principale della scuola. L’area sottoposta a videosorveglianza è, al di fuori degli orari di ingresso-uscita degli alunni, sede di ritrovo spesso oggetto di fenomeni vandalici e incuria che favoriscono illeciti comportamenti. Le telecamere saranno installate nelle prossime settimane. I lavori saranno conclusi tra aprile e maggio. Nella zona si sono già verificati atti vandalici e assembramenti di soggetti molesti. L’amministrazione ha partecipato al bando ‘Scuole sicure’ promosso dal Ministero dell’Interno attraverso l’impegno e la fondamentale collaborazione della Prefettura. Lo scorso anno anche altri Comuni della provincia hanno ottenuto finanziamenti statali per il potenziamento del sistema delle telecamere pubbliche in prossimità degli istituti scolastici.

Matteo Barca