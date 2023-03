"Lotta al Covid, sempre in corsia"

Premiata direttamente dal sindaco, Anna Maria Ferrari ha ricevuto pure l’encomio, rappresentato da un apposito tricolore. Vecchi l’ha definita "uno spirito guida per la città": modenese, Ferrari è arrivata a Reggio come direttrice del pronto soccorso cittadino e durante il Covid guidava il Dipartimento provinciale di Emergenza e urgenza. Nel corso della pandemia ha mostrato eccezionale spirito di sacrificio, coprendo turni molto gravosi che durano tuttora e rendendosi disponibile h24. Per questo è stata nominata Cavaliere del lavoro della Repubblica.

È al terzo mandato consecutivo come presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e fa parte del comitato esecutivo della relativa Federazione. È stata presidente nazionale della Società italiana di medicina di emergenza-urgenza.