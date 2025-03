Lotta al degrado, il Comune aggiornerà il regolamento di polizia urbana

Il consiglio comunale di San Martino in Rio ha approvato in modo unanime le mozioni proposte dalla lista Alleanza Civica sul tema della sicurezza urbana, che vuole anche contrastare in modo chiaro fenomeni come degrado, aggressioni e bullismo. "È importante – commentano i consiglieri di opposizione Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – avere dato un segnale forte sul tema: aggressioni, minacce e degrado non sono e non possono essere tollerate. Si è quindi approvato l’impegno del sindaco a richiedere alla polizia locale più controlli e più sanzioni, aggiornare il Regolamento di polizia urbana, svolgere specifiche conferenze di sensibilizzazione sul tema con il supporto del forum Italiano sulla Sicurezza Urbana di cui l’Unione fa parte".

Approvata anche una seconda mozione sulla recente aggressione ai danni di un minore del paese. "Si tratta di un episodio assai preoccupante e molto grave – aggiungono i consiglieri di Alleanza Civica – su cui il Comune deve dare un segnale forte e chiaro: per questo abbiamo proposto ed è stata approvata la costituzione di parte civile nel processo penale che verrà eventualmente aperto a carico degli indagati. Ringraziamo maggioranza e Progetto San Martino per avere condiviso la nostra proposta: sul tema sicurezza il consiglio comunale è unito e coeso contro chi vuole minare la convivenza civile e pacifica della comunità".