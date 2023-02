Lotta al degrado nelle zone calde La polizia setaccia le strade contro clandestini e ubriachi

Una quotidiana battaglia contro il degrado, quella messa in campo dagli agenti della nostra questura.

La zona della stazione (che dopo la protesta dei taxisti è teatro di un costante monitoraggio notturno) mercoledì sera è stata presidiata da quattro equipaggi, in divisa ed in abiti civili, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità segnalati dai cittadini.

Complessivamente sono state controllate 48 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia; tre sono state accompagnate in questura perché prive di documenti.

Al termine degli accertamenti, un 34enne tunisino è stato denunciato perché immigrato irregolarmente, un ventenne connazionale perché già respinto dall’Italia.

La Polizia, nelle ultime ore, ha effettuato controlli anche nella zona di Pieve Modolena, che di sera, sulle principali arterie, è oggetto del viavai legati alla prostituzione: identificate tre persone straniere, tutte regolari e incensurate.

In un’altra zona calda della città – via delle Veza, tra via Bellaria e piazza Vallisneri – nel pomeriggio di giovedì sono intervenuti gli agenti della Volante, diretti da Mariantonietta Murè: era stata segnalata la presenza di una persona molesta nei confronti dei passanti e dei clienti di un centro estetico affacciato sulla stessa strada. All’arrivo degli operatori, l’uomo si era già allontanato. Ma attraverso alla descrizione fornita dai testimoni è stato rintracciato non lontano: era un 52enne residente a Reggio, in stato di ubriachezza. E’ stato sanzionato e riportato a casa.

Un altro ubriaco è stato intercettato alle 3,40 di ieri in un posto di controllo della Volante, in via Manfredi. L’uomo, 30 anni, era alla guida di una Mercedes. In auto aveva anche piccolo quantitativo di marijuana. È stato denunciato.