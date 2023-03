Lotta al disagio giovanile "Le istituzioni collaborano"

"La trasgressione fa parte dell’adolescenza, ma dove c’è fragilità diventa devianza". Norma De Piccoli è professoressa di psicologia sociale all’università di Torino, è molto stimata nel settore. Ieri è stata lei a chiudere ‘MARCHing together’, l’evento Unimore per presentare le iniziative con cui le istituzioni, coordinate dalla prefettura, intervengono sul disagio giovanile. I cancelli di viale Allegri si sono aperti per permettere a ragazzi e classi in gita di conoscere le forze dell’ordine e le loro attività. C’erano i carabinieri, il reparto di tutela del lavoro e il laboratorio mobile; la polizia di stato, che sensibilizzava contro la violenza sulle donne e faceva simulare la guida in stato di ebbrezza, e la scientifica, che mostrava come si rilevano le impronte; la Guardia di finanza con l’unità cinofila, i Ris di Parma con le loro ammiratissime attrezzature e i Vigili del fuoco, per mostrare camionette, bombole e tute ignifughe. C’era la Reggiana, che nel progetto ’Provincia granata’ guidato da Alessandro Marconi ha realizzato varie iniziative contro bullismo, abbandono scolastico e disagio.

Ad aprire l’evento, organizzato da Unimore nell’ambito delle celebrazioni per il 25esimo anniversario della sua istituzione, è stato il magnifico rettore Carlo Adolfo Porro, seguito dai saluti del sindaco Luca Vecchi e della vicepresidente della Provincia Elena Carletti. Il prefetto Iolanda Rolli ha ricordato una data precisa: "Il 2 febbraio 2022 è stato siglato un accordo tra le istituzioni, che oggi sono quotidianamente in contatto per collaborare". Il questore Giuseppe Ferrari un’altra: "Il giorno della sparatoria in piazza del Monte. Lì ho capito che il disagio giovanile poteva diventare un grosso problema e che bisognava potenziarne il contrasto e il monitoraggio". Paolo Bernardi, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, ha sottolineato l’importanza dell’educazione civica, delle consulte studentesche e soprattutto dell’orientamento: "Un progetto di vita rende i ragazzi più forti".

Loris Vezzali, presidente del corso Unimore in scienze e tecniche psicologiche, con gli studenti ha coordinato iniziative anche gratuite online (’Risen’ e ’Strong’, raccolte di video sull’autocoscienza e le dipendenze): "Va abbattuta la barriera istituzionale. Siamo tutti nella stessa squadra, come dimostrato anche dalle bellissime partitelle con le forze dell’ordine". Roberto Montagnani dirige Officina educativa: "Nel 2022 abbiamo coinvolto 1460 giovani in percorsi di cittadinanza attiva, 1800 in attività creative, 1375 contro le dipendenze e 1890 contro la dispersione scolastica. InfoGiovani ha avuto 780 accessi e ci sono stati 7 ’cantieri sportivi’ in città, oltre agli ’Stati generali della gioventù’".

Tommaso Vezzani