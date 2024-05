Lotta al narcotraffico. Preso il ‘rider’ dell’eroina. E il cane Victor fiuta l’hashish allo skate park

Un ‘rider’ della droga finito in manette e oltre un etto di hashish sequestrato da questura e carabinieri. È il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine tra la zona della stazione ferroviaria storica e a ridosso del centro di Reggio, spesso sotto la lente d’ingrandimento per contrastare il narcotraffico, soprattutto alla luce delle frequenti grida d’allarme dei comitati cittadini dopo una nuova recente escalation di violenza.

La squadra mobile ha arrestato venerdì scorso – in flagranza di reato, ma in modalità cosiddetta ‘differita’ per proseguire con le investigazioni al fine di documentare altre cessioni di stupefacenti – un 23enne tunisino irregolare che si spostava in bicicletta dal centro storico in via Gramsci (tra lo stadio e il tribunale) per raggiungere i clienti e spacciare droga. Già processato per direttissima, il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in città.

Nel quartiere attorno ai binari invece, la polizia e l’unità cinofila della municipale col mitico cane antidroga Victor (condotto dall’ispettore Corrado Bernardi), hanno rinvenuto un panetto da 60 grammi di hashish nascosti nell’area dello ‘skate park’ in piazzale Europa – dove da tempo si annidano gli spacciatori e i loro covi – appartenente ad ignoti. Sono state avviate contestualmente le indagini per risalire al pusher.

Un panetto che si presentava con un’etichetta a marchio ‘Ferrari’ con il famoso stemma del cavallino rampante. Non è la prima volta che immagini del genere vengono utilizzate per ‘marchiare’ gli stupefacenti, come simbolo di riconoscibilità, ma anche di provenienza e tipologia di qualità. In passato erano state utilizzate le foto dei pupazzetti ’muppets’ o di chewing-gum famose in Francia.

