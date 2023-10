Lotta alla miastenia. La Bombardi in campo

Una malattia e l’impegno profuso per affrontarla, trasformando quell’ostacolo in opportunità. E’ la storia che Claudio Bombardi, imprenditore a capo della Bombardi Rettifiche di Cadelbosco Sopra, e la moglie Claudia Buzzi, manager della società. Nel 2013 la coppia ha attraverso un momento difficile a causa di una malattia, la miastenia gravis, che ha colpito Claudio. Si tratta di una rara patologia autoimmune, di cui in Italia non esiste un registro ma che si stima colpisca circa diecimila persone. Causa debolezza muscolare e fatica. Ma può dare sintomi anche molto diversi nelle persone colpite: all’imprenditore reggiano, per esempio, ha provocato debolezza ai muscoli della lingua, disartria (difficoltà nell’articolazione dei suoni e delle parole). C’erano momenti in cui non riusciva più a parlare.

Ora, a dieci anni di distanza, superato l’ostacolo, i titolari della Bombardi Rettifiche hanno deciso di organizzare un convegno medico scientifico proprio sulla miastenia gravis, che si terrà a Reggio il 18 novembre. "Abbiamo trasformato il problema in opportunità – spiega Claudia Buzzi – anche con questo convegno, per divulgare la conoscenza della malattia e diffondere i modi di affrontarla, aiutando anche chi ne soffre, dando ulteriore valore a quello che inizialmente è stato un grave disagio. Abbiamo costruito importanti collaborazioni e partnership, con il Besta, con l’Ausl di Reggio, con diverse associazioni, ed avremo un parterre di specialisti davvero di alto profilo per il convegno, di cui presto renderemo noti tutti i dettagli".

Antonio Lecci