Lotta alla ’ndrangheta Il prefetto firma otto nuove interdittive per imprese edili

di Francesca Chilloni

"Nicolino Grande Aracri ha vinto". Ha vinto perché il suo metodo di "colonizzazione" dell’Emilia-Romagna è stato efficace; ha introdotto nell’economia nostrana i "servizi" finanziari e fiscali della ‘ndrangheta per gli imprenditori senza scrupoli che desirano abbattere l’imponibile e non pagare l’Iva; ha prodotto un’infiltrazione delle coscienze e che ha portato alla prima condanna nella nostra regione per "associazione mafiosa esterna" di un funzionario pubblico e agli avvisi di garanzia per due ex sindaci di Brescello… e non è nemmeno stato coinvolto nelle maggiori indagini e processi antimafia (come Aemilia) pur essendo lui sottoposto al carcere duro del 41bis. Così il procuratore generale dell’Emilia-Romagna Lucia Musti ha commentato il sottotitolo del libro "La storia di Mano di Gomma - Ascesa e declino del boss che da Cutro aveva sfidato la ‘ndrangheta del reggino", del giornalista crotonese Antonio Anastasi. È stato detto nel corso della presentazione del volume che si è svolta lunedì a Modena. All’incontro, promosso dalle Agende Rosse, ha partecipato in collegamento video dal Canada anche il professor Antonio Nicaso, uno dei maggiori esperti di mafia calabrese al mondo. E davanti ad una platea di cittadini e di rappresentati delle istituzioni, la Musti ha svolto la sua amara arringa contro il boss "Gan" che - come racconta Anastasi - è arrivato con un progetto autonomista a sfidare il Crimine di Polsi (la cupola della ‘ndrangheta) e a gestire piattaforme della finanza globale per riciclare denaro pur essendo nato figlio di un "massaro" ed essere diventato "Mano di gomma" a seguito di un infortunio sul lavoro mentre ragazzino aiutava il padre a dissodare la dura terra cutrese.

Se per Anastasi l’arresto è una vittoria dello Stato, per Musti l’eredità di Gan è bel lontana dall’essere superata. "Gan comunque vada a finire, ha avuto successo: a lui dobbiamo l’insediamento conclamato della ‘ndrangheta in Emilia Romagna - sottolinea il magistrato -. Lui ha partecipato alle tre fasi". Fase militare, fase di insediamento, fase di "osmosi con il territorio". Gan, spiega Musti, "c’era a partire da quegli omicidi eclatanti del 1992 di Reggio e Brescello, di Vasapollo e Ruggiero. All’epoca non era dominante: c’erano i Vasapollo, i Ciampà… Lui si è messo a lavorare con loro in posizione di secondarietà". Gli assassini sono stati "atti di occupazione militare che hanno sterminato le famiglie rivali", e qui la Musti ricorda anche l’omicidio di Paolino La Grotteria a Cutro, che vede come protagonista il reggiano Paolo Bellini. La Pg, citando Anastasi, ricorda le intercettazioni svolte dall’Antimafia nella "tavernetta" di Gan: "Un’enciclopedia della ‘ndrangheta". E da queste emerge un "manager, una testa fina al di là dell’aspetto grossolano… non parla un italiano corretto ma si sa muovere nel business…". Musti esibisce certificato del casellario giudiziale di Gan: "Ci sono 16 sentenze passate in giudicato. Quasi tutte di Catanzaro, una di Brescia e una di Bologna" e solo in un caso la condanna è per il 416bis, l’associazione mafiosa. "Lui è riuscito a gestirsi Aemilia senza essere mai condannato per il 416 bis, nonostante le famiglie mafiose si riunissero nella sua tavernetta".