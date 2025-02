Lotta alla ‘Ndrangheta. Riorganizzazione della cosca,. Vito Martino verso il processo

Avrebbe passato informazioni riservate su procedimenti penali per favorire la ‘ndrina Martino, collegata ai Grande Aracri e capitanata dal 55enne Vito Martino, un tempo residente a Boretto. È la pesante accusa verso un funzionario in servizio nella Procura di Catanzaro, Renato Guarnieri (1969), accusato di concorso esterno alla mafia per fatti del dicembre 2021.

La novità emerge dall’avviso di fine indagini dell’operazione ‘Sahel’ – di cui il Carlino aveva scritto largamente nella seconda metà di settembre dello scorso anno – condotta dalla Dda, recapitato a 54 persone, per 31 delle quali sono scattate nel settembre 2024 misure cautelari. Guarnieri avrebbe rivelato a Carlo Verni (1968), di Catanzaro, con precedenti nella nostra provincia e cognato di Martino, l’esistenza di un’indagine che in Calabria avrebbe potuto comportare arresti anche per Francesco Martino, specificando che si trattava di un’omonimo di uno dei due figli di Vito, persona poi sottoposta a misura coercitiva proprio in quel procedimento per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

L’inchiesta della Dda di Catanzaro muove l’accusa di 416 bis, tra gli altri, al 55enne Vito Martino, che fu membro del gruppo di fuoco dei Grande Aracri; ai suoi figli Salvatore (1992) e Francesco Martino (1997), entrambi nati a Guastalla e residenti a Cutro; alla moglie Veneranda Verni (1970) e a suo fratello Carlo Verni. Anche un uomo di Cadelbosco, detenuto a Rossano per altra causa, Angelo Aiello (1994), risulta indagato per 416 bis come partecipe. Secondo gli investigatori, dopo l’annuncio della volontà di pentirsi da parte del boss Nicolino Grande Aracri emersa pubblicamente nell’aprile 2021 – poi non fu ritenuto credibile dagli inquirenti – la famiglia Martino avrebbe cercato di approfittarne per acquisire il potere mafioso.

Alessandra Codeluppi