"Lotta alle infiltrazioni di facciata, collegamenti con la politica"

La storia si ripete: nella lotta alle mafie quanta differenza c’è tra il dire e il fare a Reggio Emilia. Nel 2018 è stata costituita la Consulta per la legalità, con trombe e fanfare per dimostrare l’impegno del sindaco Luca Vecchi e del Pd reggiano nel contrasto alle mafie. Ora sappiamo dall’associazione Agende Rosse, che giustamente ha deciso di abbandonare questo specchietto per le allodole, che la Consulta soffre di ‘immobilismo’: si è riunita solo sette volte e non è stato fatto nulla. A ruota ha lasciato l’organismo fantasma anche Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti, lo stesso che, da presidente della Camera di Commercio, nonostante le minacce, denunciava le infiltrazioni mafiose. Puntava il dito contro l’associazione dei costruttori Aier, mentre l’allora sindaco Graziano Delrio incontrava – sicuramente per dovere istituzionale – alcuni dei suoi più autorevoli componenti. Questa associazione, viene definita in una delle sentenze di Aemilia "un gruppo di pressione formato da uno dei principali esponenti del sodalizio, Antonio Gualtieri con l’apporto determinante di Pasquale Brescia, in grado di interagire ai massimi livelli della politica cittadina. Se consideriamo chi fossero i principali esponenti dell’Aier, comprenderemo quanto la strategia associativa fosse giunta a condizionale le amministrazioni del territorio, alla ricerca di interlocutori e sponde in ogni partito". Ebbene, in consiglio comunale, in modo bipartisan, si discutevano e si portavano avanti con forza (alcune sono state pure approvate), le proposte della stessa associazione Aier. Ma non è la prima volta che a Reggio l’amministrazione comunale propone un organismo farlocco per intraprendere la sua lotta alla mafia di facciata. Ricordate nel febbraio 2015 la Commissione straordinaria sui piani urbanistici? All’indomani del blitz dell’operazione Aemilia, Pierluigi Saccardi aveva proposto – votata all’unanimità – l’istituzione di una commissione che avrebbe dovuto controllare tutte le operazioni edilizie dei dieci anni precedenti su delocalizzazioni, spostamenti di volumetrie, appalti sotto soglia, condoni. Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del Movimento 5 Stelle, quella commissione non si è mai riunita. Del resto è più facile organizzare convegni e firmare inutili protocolli antimafia (senza alcuna sanzione) che controllare seriamente l’operato delle pubbliche amministrazioni. E del resto viene da chiedersi come sia possibile che una cosca di ‘ndrangheta, radicata dagli anni Ottanta con epicentro a Reggio, non abbia mai avuto collegamenti con la politica che governa quel territorio: sarebbe l’unico caso al mondo. Poi la vicenda Mescolini spiega anche perché. Inutile tagliare i rami quando non si estirpano le radici.

Sabrina Pignedoli (europarlamentare)

Stefania Ascari (deputato)

Paola Soragni e Gianni Bertucci (consiglieri comunali Reggio Emilia)