Lotta alle infiltrazioni. L’allarme del prefetto: "Non ci sono denunce di estorsioni o di usura"

"Non ci sono denunce, né di estorsioni né di usura, quando invece tante indagini svolte sotto la direzione della procura della Repubblica, hanno fatto emergere un sottobosco di fenomeni di questo tipo. Questa è una cosa che mi lascia un po’ l’amaro in bocca".

Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha lanciato il suo allarme ieri nell’ambito del convegno ’Chi costruisce, chi distrugge: la criminalità organizzata nel settore delle costruzioni. L’impegno delle Istituzioni e delle imprese a contrasto dell’illegalità’, organizzato dalla Cassa Edile e dalla stessa Prefettura di Reggio. Nella sede della Cassa Edile si è quindi fatto il punto della situazione, in un settore che è da sempre facile bersaglio delle organizzazioni di stampo mafioso. Un incontro che, come sottolinea il vicepresidente di Cassa Edile Giulio Nota, non vuole essere soltanto un’occasione di riflessione ma "anche di impegno collettivo, siamo qui perché vogliamo distinguere con chiarezza chi costruisce da chi distrugge. Chi costruisce non alza soltanto i muri ma porta avanti dei valori: fiducia, dignità, lavoro sicuro. Chi distrugge mina queste fondamenta con l’illegalità, la corruzione, le infiltrazioni mafiose".

Quello che emerge secondo Nota è che dopo il processo Aemilia c’è stata un’evoluzione più sofisticata del fenomeno: "Alcuni studi recenti ci dicono che ci sono più di 1800 aziende che hanno in qualche maniera pressioni o legami con la malavita organizzata".

Il tutto in un momento molto positivo per il settore, come indica Nota, sia per quanto riguarda sia il lato economico sia quello occupazionale.

Nel 2024 nella città del Tricolore sono state emesse ben 80 misure interdittive (109 nel 2023), uno dei dati più alti di tutta Italia. Misure contro cui sono sempre più comuni i ricorsi, indica il prefetto Maria Rita Cocciufa, che vengono però respinti nel 90% dei casi.

Sul tema interviene anche il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ricordando che nel 2023 il numero delle interdittive a Reggio Emilia è di 5 volte superiore a quelle emesse a Palermo (19) e il doppio di quelle di Catanzaro.

Il prefetto sottolinea poi un’altra problematica emersa nell’ultimo periodo: "Alcuni accordi siglati a livello nazionale con le associazioni di categoria rischiano di vanificare il lavoro che abbiamo fatto, ma ci siamo mossi per impedirlo". Il riferimento va alla norma per cui un’impresa che si sposta in un’altra regione per eseguire dei lavori rimane ’ancorata’ alla Cassa edile di provenienza, senza che quella della provincia in cui arriva (come avviene oggi) possa effettuare dei controlli. Secondo Cocciufa si sta già lavorando sulle modalità con cui la Prefettura potrà monitorare le imprese che arrivano da altre regioni. Il prefetto si concentra sui risultati positivi ottenuti in questi anni nella lotta alle infiltrazioni mafiose, anche grazie al lavoro di collaborazione tra pubblico e privato, come nel caso della Cassa Edile. Tra le misure adottate viene sottolineata l’importanza del badge di cantiere, che permette di tracciare le persone che entrano e lavorano nei cantieri. Questo però non significa che si possa abbassare la guardia: "Siamo una realtà produttiva in forte crescita, nonostante il periodo complicato. Da un lato ci riempie di orgoglio, dall’altro ci deve far drizzare ancora di più le antenne. La ’Ndrangheta è presente qui come lo è in altre province, soprattutto in quelle più ricche perché, come diceva Giovanni Falcone, bisogna seguire il denaro. Però qui c’è stato qualcosa che altrove non è accaduto: una reazione forte e positiva".

"Proteggere l’imprenditoria sana dalle infiltrazioni criminali è una priorità assoluta, perché significa difendere chi lavora rispettando le regole. L’edilizia è uno degli assi portanti del nostro sistema economico e per questo è necessario adottare strumenti sempre più avanzati e concreti, che aumentino la trasparenza e rendano più sicuro un settore vitale per le nostre comunità", ha detto infine l’assessora regionale alla Legalità Elena Mazzoni.