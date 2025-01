Lotta all’emergenza abitativa. Dalla Regione fondi a 8 Comuni: "Riqualificheremo 60 alloggi"

L’emergenza abitativa è un tema attuale, tanto che venne sottolineato anche dal sindaco Massari nell’intervista rilasciata a fine anno al nostro giornale. Per far fronte a questa necessità, Reggio ha aderito al programma "Scambio Erp-Ers" della Regione Emilia-Romagna, finalizzato ad incrementare il numero degli alloggi a canone calmierato per il ceto medio in difficoltà e per i lavoratori provenienti da fuori città. Grazie a questo programma, la Regione metterà a disposizione dei comuni di Reggio, Brescello, Guastalla, Correggio, Cavriago, Castelnovo Monti, Luzzara e Sant’Ilario risorse per la riqualificazione di 60 alloggi che verranno assegnati entro il 2025.

La delibera prevede il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti di proprietà dei Comuni e di Acer che necessitano di interventi di riqualificazione superiori a 25mila euro. "La crisi abitativa colpisce settori sempre crescenti della nostra società - afferma Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche abitative -, arrivando a coinvolgere anche persone che lavorano ma non riescono a trovare sul mercato un alloggio adeguato. Ecco perché vogliamo avviare una stagione in cui l’edilizia sociale sia al centro, con l’obiettivo di una casa ad un costo sostenibile per il proprio reddito".

Gli fa eco la presidente del Tavolo per le Politiche abitative della provincia, Annalisa Rabitti (foto): "Il programma è una risposta al bisogno di alloggi, sempre più esteso e colpisce lavoratori che in passato potevano ricorrere al mercato ‘ordinario’ ma ora non più. Si cerca di incidere in un contesto di crisi del sistema dell’affitto, causato soprattutto dal clima di sfiducia nel concedere in affitto le proprie case".

"Il carattere innovativo di questo programma - spiega Marco Corradi presidente dell’Acer di Reggio e dell’Emilia-Romagna – apre la strada a un lavoro di squadra. Le Aziende Casa hanno ampliato e diversificato i propri servizi anche nella filiera dell’affitto, migliorando la risposta ai nuovi bisogni delle persone che già vivono nelle nostre città o arrivano per motivi di studio e di lavoro".

Cesare Corbelli