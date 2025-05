Lotta allo spaccio. Arrestato il pusher della stazione

Sorpreso mentre spacciava all’interno della stazione storica, è stato arrestato dalla polizia di Stato. Un colpo al narcotraffico è stato inferto dagli agenti della polizia ferroviaria che martedì sera hanno bloccato un noto pusher. Si tratta di un 31enne di origini nigeriane, senza fissa dimora e vecchia conoscenza delle forze dell’ordine sempre per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Lo spacciatore è stato fermato proprio nei pressi della banchina del binario 3, forse mentre aspettava un cliente al quale vendere qualche dose. Gli agenti di una pattuglia della Polfer lo hanno sottoposto ad un accurato controllo trovandogli addosso 20 grammi di cocaina, oltre ad altre sostanze sintetiche per un totale di 64 dosi pronte ad essere immesse sul mercato. Merce che gli avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

La droga è stata immediatamente sequestrata, mentre il giovane africano è stato condotto negli uffici della questura di via Dante per l’identificazione e le formalità di rito. Dopo gli accertamenti, per lui sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; lo straniero ha trascorso la notte nella cella di sicurezza. E ieri mattina l’uomo è comparso davanti al giudice del tribunale di Reggio dove è stato processato per direttissima. Il gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa del processo.

