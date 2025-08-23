Lotta e memoria, c’è la Festa del Pd. Il toccante ricordo di Leoni: "Lui è sempre al nostro fianco"

"La commissione prefettizia ha detto che è tutto a posto. Siamo autorizzati, apriamo la festa". Con una battuta atta a variare il canone spesso fin troppo formale di questi riti il segretario provinciale Pd Massimo Gazza ha tagliato il classico nastro tricolore, inaugurando l’edizione 2025 della Festa provinciale dell’Unità. La kermesse Dem si snoderà fino al 31 agosto per poi, sempre nella cornice dell’Iren Green Park al Campovolo, lasciare spazio all’happening Nazionale del partito.

A fare gli onori di casa e ad accogliere gli ospiti d’alto rango, come il segretario regionale Pd Luigi Tosiani, tanto quanto i già numerosi reggiani arrivati per la giornata inaugurale, tutto l’establishment dei Democratici del territorio; radunato anche intorno alla mega insegna "La Festa", oppure di fronte alla accurata mostra dedicata alla pluridecennale storia, 80 anni, delle feste dell’Unità, ma soprattutto per il momento più toccante, l’inaugurazione della tenda dibattiti dedicata a Raffaele Leoni. Alla presenza della vedova Paola e dei figli Federico e Andrea, è stata celebrata una vera e propria bandiera dell’impegno sindacale, istituzionale, associativo di Reggio e provincia, ma anche anima, da volontario, di tante feste del partito. A ricordarlo è giunto l’ex sindaco di Reggio, Luca Vecchi, oggi capo di gabinetto del governatore dell’Emilia-Romagna De Pascale, che con Leoni ha collaborato per diversi anni e ne ha ricordato figura e impegno invitando a proseguire nel suo solco "l’eredità morale e politica che ci ha lasciato".

La presidente dell’assise Dem provinciale, Roberta Mori, lo sente "anche oggi accanto come compagno di cammino" mentre Massimo Gazza, nell’annunciare il primo incontro tenutosi ieri nella tenda sulla giustizia riparativa, ha sottolineato come "Raffaele per primo vorrebbe che questi giorni fossero davvero una festa" invitando ad andare avanti anche in sua memoria. La Festa dell’Unità è poi entrata nel vivo, con l’apertura dei cinque ristoranti, intorno alle 19.30, e del bar gestito dai Giovani Democratici "Ritrovo ribelle", contrassegnato dal murales "Rivoluzione fino alla vittoria" e bandiera della Palestina d’ordinanza (che sventola in vari punti della Festa ma con intenti decisamente più pacifisti a ricordo del dramma che vive la popolazione di Gaza). Ad animare il cuore pulsante dell’estate Dem, il consueto corposo esercito di volontari, circa 500, che da sempre unisce il semplice iscritto al consigliere comunale o all’assessore di questo o quel paese. Ha provato ad esserci fino all’ultimo anche la decana dei volontari Pd, Armida Ferrari, 93 anni. Qualche acciacco le ha impedito di essere presente ieri, ma farà di tutto per dare una mano, come fa da decenni, nei prossimi giorni.

Gabriele Gallo