Lovemark inaugura la sede. Hub di marketing digitale

Più che una banale sede, ma un vero e proprio hub di innovazione per il digital marketing quello che Lovemark ha inaugurato in via Gramsci 13 a Reggio. Un’occasione per l’azienda – tra le leader del settore in Italia – di festeggiare anche i 15 anni di attività.

Un grande evento che si è aperto con il discorso del ceo Luca Catellani (membro anche del consiglio direttivo di Unindustria Reggio) uno dei due soci dell’azienda insieme a Cristina Camellini. Presenti anche l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, Sergio Amati (direttore di Iab Italia), Carlo Penco (professore di Filosofia del linguaggio e teorie della comunicazione all’Università di Genova), Giorgio Comaschi (comico e attore) e infine Vanes Fontana (dg di Unindustria).

Un investimento importante per uno spazio moderno e dinamico di 600 metri quadri che rappresenta "un passo significativo verso il futuro del digital marketing".

Durante l’inaugurazione, Lovemark ha presentato le nuove frontiere del marketing digitale Synthesis, un’iniziativa che prevede quattro tavoli di lavoro focalizzati su temi cruciali come l’accessibilità, la sostenibilità, l’intelligenza artificiale e la tecnologia. L’obiettivo è promuovere un dialogo continuo e proattivo per affrontare le sfide del futuro e contribuire a un mondo più inclusivo e sostenibile.