L’Ovile sfiora i 400 occupati. Aumenta anche il fatturato totale

E’ salito a 399 il numero degli occupati nella cooperativa sociale L’Ovile, una delle più importanti realtà di settore di Confcooperative Terre d’Emilia nell’ambito socio-assistenziale e dell’inclusione al lavoro di persone in condizione di fragilità.

Proprio per queste, il tasso di crescita dell’occupazione si è attestato all’11% rispetto al 5% complessivo, con 157 lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate certificate (erano 152 nel 2022) e 41 (erano 25 l’anno precedente) in condizione di fragilità nell’ingresso nel mondo del lavoro. "Un risultato – sottolinea il presidente de L’Ovile, Valerio Maramotti – che corrisponde pienamente alla nostra missione e al senso delle nostre azioni, a maggior ragione in un tempo in cui aumentano e si diversificano i bisogni di assistenza e inclusione".

Insieme al dato sull’occupazione, L’Ovile ha fatto segnare, nel 2023, anche un consistente aumento del fatturato, passato da 16,11 a 16,93 milioni di euro, e del patrimonio netto, salito a 3 milioni di euro. "Sono cifre – spiega Maramotti – in cui troviamo rispecchiato un pezzo delle nuove emergenze che riguardano le persone e anche il ruolo che esercita la cooperazione sociale nell’affrontarle. Molto significativo, al proposito, è il dato di crescita che riguarda i nostri servizi nell’ambito della salute mentale e del sostegno a persone pene in regime di semi-libertà o all’interno del carcere; in questi settori, infatti, il valore delle nostre attività è salito a 2,57 milioni, con un incremento del 14% rispetto al 2022".

Proprio nell’ambito dei servizi di salute mentale (nel quale opera il 20% dei dipendenti della cooperativa), L’Ovile ha aperto in questo primo scorcio del 2024 due nuove strutture a media e alta protezione per adulti e ragazzi segnati da disagio psicologico e psichiatrico: Casa Giorgio Iori a Novellara e Casa Saman a Correggio. Valori in crescita anche le attività di accoglienza di richiedenti asilo (il valore è salito da 4 a 4,2 milioni) con 369 migranti accolti.