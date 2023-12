L’sos al Parlamento: "Si rivedano le leggi sui beni confiscati"

"Il Parlamento si attivi per una revisione dell’intera procedura di assegnazione dei beni volta a evitare che vengano affidati quando sono ormai degradati e il riutilizzo ne risulti dunque troppo oneroso". L’appello è stato lanciato dal consiglio comunale di Casalgrande con un ordine del giorno approvato con voto unanime sulla richiesta di rivedere la legge dei beni confiscati. Il documento è stato presentato da Marco Cassinadri, presidente del consiglio comunale.

"Negli anni Reggio Emilia e la sua provincia – sottolinea Cassinadri – sono diventate famose non solo per la Sala del Tricolore, ma sfortunatamente anche per le infiltrazioni della criminalità organizzata a vari livelli. Reggio Emilia si conferma infatti vertice del quadrilatero della ’ndrangheta oltre a Mantova, Cremona e Piacenza e le problematiche emerse dai processi Aemilia e Grimilde non si sono risolte con lo svolgimento di processi, ma sono solamente diventate palesi. Nella nostra provincia sono presenti oltre 200 beni confiscati alla criminalità organizzata". Cassinadri spiega che nel comune di Casalgrande "sono dislocati ‘solo’ quattro beni immobili confiscati, ma sono passati purtroppo anni dalla data della confisca e ancora non se ne è reso possibile il recupero da parte del Comune".

Il presidente del consiglio comunale sostiene che le attuali misure riguardanti il sequestro e confisca dei beni delle organizzazioni mafiose hanno una "notevolissima importanza in quanto volte a colpire il patrimonio illecitamente accumulato dalle organizzazioni criminali. È indispensabile che i tribunali segnalino automaticamente ai singoli Comuni la presenza di beni confiscati sul loro territorio". L’ordine del giorno auspica la messa in opera di "un tavolo provinciale permanente, aperto a tutte le autorità interessate, dove i sindaci possano trovare suggerimenti e sostegno per l’esperimento delle pratiche relative all’acquisizione al patrimonio comunale dei beni confiscati".

m. b.