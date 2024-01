L’sos dei commercianti: "Ben vengano i controlli ma da soli non bastano. Il Comune ci ascolti"

"La sicurezza la si raggiunge non semplicemente attraverso l’azione delle forze dell’ordine, ma ritornando a vivere il centro. Ho sempre detto questo alle amministrazioni, che hanno fatto orecchie da mercante". Marco Merola, per tutti Casimiro, torna sugli atti vandalici di cui è stato preda nella notte di San Silvestro. Da qui è partita la mobilitazione delle istituzioni per rafforzare il presidio di sicurezza in centro storico, in particolare sotto all’Isolato San Rocco.

Merola ha ricevuto nei giorni scorsi la visita del sindaco Luca Vecchi. "È consapevole delle difficoltà e delle problematiche che vive tutta la zona, sono anni che glielo diciamo – racconta il commerciante – E sa che la questione dev’essere affrontata da diversi punti di vista. Ok il rafforzamento dei controlli da parte della polizia, ma occorrono anche una serie di eventi che ripopolino la zona e agevolino il rientro di nuove attività commerciali. Lo ha preso come impegno, anche se in scadenza di mandato. Ha promesso che programmerà una riunione con abitanti-residenti, attività commerciali, questore e prefettura. Speriamo non siano solo parole...".

Merola poi lancia alcuni suggerimenti. "Bisogna agire in tre direzioni. I proprietari devono abbassare le quote degli immobili per favorire gli investimenti in centro; l’amministrazione deve tutelare le attività commerciali e i clienti devono tornare a popolare il centro, che senza le vetrine illuminate è un dormitorio". E ancora: "L’Amministrazione si deve porre due domande, tutelando la qualità e la professionalità di attività commerciali che lavorano, veicolando nella maniera idonea domanda e offerta per non lasciare in stato di indecoroso abbandono gli spazi sfitti". Sull’ordine pubblico Merola è netto: "Gli educatori dicono che le baby gang usano la violenza per acquisire diritti nella società. Bisogna educare le persone arrivate nella nostra città, insegnare loro quali sono i diritti e i doveri; io non debbo abbassare la saracinesca per permettere a delinquenti di fare la loro festa. Giustificarli sarebbe un’ulteriore mortificazione della città e dell’accaduto".

Ma c’è anche spazio per i sorrisi con un importante traguardo professionale. "Cinque anni fa siamo stati premiati a Milano Home fiera, con il titolo di negozio più innovativo d’Italia. Ora torniamo alla manifestazione per celebrare vent’anni di lavoro", spiega Merola alla vigilia della sua partecipazione a Milano Home, dove si tratterrà da domani al 14 gennaio per una serie di incontri rivolti agli addetti ai lavori. "Un riconoscimento nazionale che mi rende profeta fuori e in patria", sorride, ironizzando sul famoso detto. Classe 1968, campano di nascita, emiliano e reggiano d’adozione, Merola è la mente creativa del brand Casimiro (che i più affezionati sanno essere il suo cane). Curioso esploratore del bello ma, soprattutto, dello strano, perché, dice sempre, "non sono un bravo commerciante, ma uno straordinario venditore di emozioni". Casimiro nasce nei primi anni 2000 in un periodo in cui guidavano il mercato i negozi liste nozze, imponendosi fin da subito per l’offerta singolare e fuori dal coro. "A Milano proporrò un viaggio sensoriale in cinque date, dalla Costiera Amalfitana a Marrakech, per altrettante profumazioni d’ambiente, rivolto al retail. Tutto il percorso gira intorno a una parola: emozione".