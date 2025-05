Luca Bigi torna al Valorugby Emilia: un rinforzo di esperienza internazionale

Primo colpaccio di mercato per il Valorugby Emilia. I Diavoli hanno infatti ingaggiato per la prossima stagione Luca Bigi (foto), 34 anni, tallonatore di esperienza internazionale con sei stagioni alle spalle nelle Zebre e 48 presenze con la maglia azzurra della nazionale italiana di rugby di cui è stato anche capitano.

Reggiano doc, Bigi fa così ritorno nel club in cui ha mosso i primi passi da rugbista.

"Dopo tanti anni via da Reggio è bello pensare di tornare a vestire la maglia del club che mi ha lanciato – commenta Bigi – Credo di poter portare in dote il massimo contributo fisico e atletico in campo e di mettere tutta la mia esperienza e leadership a disposizione dei compagni di squadra. Trovare l’intesa è stato semplice perché il Valorugby ha un progetto virtuoso, ambizioso e vincente, e qui trovo anche quei principi e valori che rendono il rugby uno sport unico. Vengo a Reggio per un’ulteriore tappa di crescita nella mia carriera. Sono sicurò che sarà una gran bella avventura".

"Luca Bigi non ha certo bisogno di presentazioni – aggiunge il direttore tecnico Facundo Panceyra Garrido – Siamo onorati di riaccoglierlo a braccia aperte, per lui abbiamo in mente non soltanto un ruolo in campo, ma anche all’interno del club. La sua esperienza, il suo percorso di studi, la leadership maturata in oltre dieci anni di livello internazionale ben si sposa con il nostro progetto. Insieme – conclude – possiamo crescere per il bene del Valorugby".