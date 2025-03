Luca Lombroso spiega il clima che cambia

In occasione delle celebrazioni per il 150° del Club alpino italiano, sezione di Reggio, si terrà domani alle 9,30, nell’Aula Magna di Unimore in viale Allegri, una conferenza di Luca Lombroso, meteorologo dell’Osservatorio geofisico Dief Unimore, dal titolo ‘Il cambiamento climatico e le montagne fragili’, promossa e organizzata da Cai Reggio (1875-2025). L’ingresso è gratuito e aperto alla cittadinanza. Il programma prevede i saluti istituzionali di Stefano Ovi, Presidente Cai Reggio Emilia, e a seguire gli interventi del vicesindaco Lanfranco de Franco, di Elio Ivo Sassi, consigliere provinciale con delega alla montagna, Fausto Giovanelli, presidente Parco Appennino Tosco – Emiliano, Valerio Fioravanti, direttore dei Parchi dell’Emilia Centrale, e Massimo Bizzarri, presidente Cai Emilia – Romagna.

Il cambiamento climatico influisce pesantemente sulla stabilità delle montagne. L’innalzamento delle temperature a causa dell’aumento dei gas serra come la Co2 e il metano hanno un impatto diretto a indebolire i legami nelle rocce e quindi a generare crolli. Tanti sentieri di salita estivi sono diventati impraticabili per la mancanza di ghiaccio, a causa dell’innalzamento sistematico dello zero termico (la quota a cui la temperatura scende a zero gradi) a livelli inusitati, causando lo scioglimento dei nevai e dei ghiacciai, con gravi rischi per gli alpinisti.

Lombroso cercherà di sviluppare e approfondire questi temi di stringente attualità nel corso della sua conferenza. Meteorologo Ampro (Associazione Meteo Professionisti Roma), divulgatore ambientale e scrittore, Luca Lombroso è tecnico meteorologo all’Osservatorio Geofisico del dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, all’Università di Modena e Reggio. Consulente meteorologo per l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, la Cineteca di Bologna e, dice lui, di Babbo Natale, Lombroso scrive articoli e previsioni per Emilia-Romagna Meteo e l’edizione italiana dei portali internazionali Meteored.

Partecipa a progetti di tutela delle foreste in Costa Rica e gestisce la strumentazione meteo della Stazione di ricerca biologica e meteoclimatica Italia - Costa Rica (www.biometeo.org). Numerosi i premi, fra cui nel 2013 ‘Un Bosco per Kyoto’. Ha partecipato a vari vertici sul clima delle Nazioni Unite, fra cui la storica Cop 21, in cui è stato approvato l’Accordo di Parigi, e la recente COP26 di Glasgow. Mangia cibo locale e biologico, va in bicicletta sia per cicloturismo sia come ciclo pendolare e il suo sogno per il futuro è vivere in smart working ad emissioni zero nelle foreste della Costa Rica.

Lara Maria Ferrari